В джинсах и стильном клетчатом жакете: княгиня Шарлин посетила конкурс

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Реклама

Конкурс, организованный Федерацией регби Монако совместно с Фондом княгини Шарлин Монакской и Департаментом национального образования, молодежи и спорта, собрал около 160 учеников 6-9 классов колледжа Шарль III.

Под руководством преподавателей изобразительного искусства ученики в течение пяти недель работали над созданием футболки, сочетающей в себе символы Монако и ЮАР, а также логотипы Федерации и Фонда.

© Instagram княжеской семьи Монако

В сопровождении своего брата Гарета Уиттстока, генерального секретаря Фонда княгини Шарлин, Ее Светлость тепло поздравила 158 участников и высоко оценила креативность 17 финалистов, прежде чем наградить трех победителей.

Реклама

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня приехала на мероприятие в клетчатом блейзере из шерсти и альпаки от Brunello Cucinelli, под него надела черный топ, была в джинсовых брюках-клеш, обута в туфли Jimmy Choo. Светлые волосы княгини были собраны в прическу, она сделала легкий макияж глаз и выразительно подчеркнула губы, а в ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги-гвоздики.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, на днях мы показывали, как княгиня Шарлин посетила мероприятие вместе со своим чихуахуа по кличке Харли.

