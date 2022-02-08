В джинсах и свитере: новый выход герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская приняла участие в проекте, посвященном психическому здоровью детей.

В следующее воскресенье в программе CBeebies Bedtime Story выйдет программа, в которой герцогиня Кейт прочитает сказку "Сова, которая боялась темноты" Джилл Андерсон. Говорят, эта история идеально подходит теме Недели психического здоровья детей, в рамках которой выйдет выпуск с герцогиней, поскольку в сказке речь идет о совенке, которому помогают набраться уверенности и преодолеть собственные страхи.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Кэтрин, безусловно, умница, а еще красавица. На эту встречу 40-летняя герцогиня пришла в светлом свитере с высокой горловиной и с узором от Holland Cooper и синих джинсах от Other Stories. К аутфиту, который можно смело назвать повседневным, герцогиня подобрала серьги от Missoma, но их не разглядеть под густыми распущенными волосами герцогини. Легкий дневной макияж завершал лук Кэтрин.

Напомним, в прошлый раз мы видели Кэтрин в сером платье от Catherine Walker, когда она с герцогиней Камиллой и принцем Чарльзом посетила школу искусств.

Герцогиня Корнуольская и герцогиня Кембриджская / Associated Press

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