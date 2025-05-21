В джинсах, кедах и с кулоном-сердцем: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках Национальной недели безбарьерности посетила дом поддержанного проживания «Оселя родини», где с уходом и поддержкой специалистов проживают люди с инвалидностью.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«В „Оселе“ сейчас проживает семь человек. Часть из них раньше находилась в интернатных заведениях, других воспитывали в семьях. С каждым из жителей работают специалисты: психолог, эрготерапевт, реабилитолог. Здесь есть возможность не только иметь социально-бытовую поддержку, но и заниматься спортом и хобби», – рассказала первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в комфортном луке. На ней был черный пиджак, белая футболка и черные широкие джинсы. Наряд первая леди дополнила белыми кедами с черными полосками.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Елены была укладка с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. У первой леди были золотые серьги-пусеты в ушах, а на шее новая цепочка с золотым кулоном «Открытое сердце» ручной работы от украинского бренда Gunia Project. Стоимость такого украшения на сайте бренда - 11 тысяч гривен.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Дизайн вдохновлен украинским декоративным искусством, деталями ворот и калиток из Евсуга и Кременной Луганской области и традицией подвешивать ключ и замок в памятных местах в знак крепкой любви. Украшение призвано стать личным напоминанием о силе любви и романтизации жизни. На конце цепочки расположен маленький ключик, который дополняет образ и придает украшению завершенность», – так бренд описывает украшение.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом темно-синем костюме-тройке и светлой рубашке приняла участие в презентации терапевтического сада.