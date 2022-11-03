В джинсах клеш и блузке цвета крем-брюле: стильная Елена Зеленская в Португалии

Елена Зеленская во время визита за границу встретилась с украинским обществом.

Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в Португалию. Там она посетила центр в городе Кашкайш, где живут вынужденные переселенцы из Украины. Первая леди познакомилась с мэром Карлушем Каррейрашем, который рассказал о центре и условиях, в которых живут украинцы. И пообщалась с украинцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Первые две с половиной сотни переселенцев из Украины прибыли в португальский город Кашкайш еще в середине марта. Люди в состоянии первого шока войны и вынужденного переезда сразу получили теплый и продуманный прием в этом центре экстренной помощи.

Условия здесь скромные, но есть все необходимое. Украинские временные переселенцы могут оставаться в центре, пока для них не найдется постоянное жилье", — написала в Instagram Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что Кашкайш стал вторым городом в десятимиллионной Португалии по количеству зарегистрированных временно перемещенных лиц из Украины.

"После российских преступлений в Буче и Ирпене Кашкайш захотел стать побратимом этих городов. И это братство лишь подтверждается каждый день, потому что настоящих братьев видно по их поступкам. Спасибо, Кашкайш, спасибо, Португалия!" — добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для визита в центр первая леди выбрала стильный лук. Она скомбинировала блузку цвета крем-брюле с джинсами клеш. Наряды Зеленская дополнила белыми кроссовками. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами-гвоздями, а шею – золотой подвеской на цепочке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская в костюме цвета хаки и на шпильках открыла саммит в Лиссабоне.

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