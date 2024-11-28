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В джинсах клеш и джемпере: принцесса Эстель с отцом сходила на выставку

В джинсах клеш и джемпере: принцесса Эстель с отцом сходила на выставку

Принцесса Эстель / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

12-летняя шведская принцесса Эстель сходила на выставку вместе со своим отцом кронпринцем Даниэлем.

В Instagram шведской королевской семьи поделились фотографиями.

"Ранее на этой неделе Гуннель Вольстранд приветствовала принца Даниэля и принцессу Эстель в Вальдемарсудде. В музее в настоящее время проходит более крупная выставка Вольстранда, на которой представлены частично ранние работы, частично новые картины художника", - говорится в подписи.

По всей видимости принцесса Эстель увлекается искусством. На публику Эстель вышла в сиреневом джемпере и синих брюках клеш и обута в серые ботинки. На шее у девочки было украшение с подвеской, а также серьги в ушах. Волосы принцесса собрала в хвост. Ее отец Даниэль облачился в серый классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram
Кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Мама Эстель, кронпринцесса Виктория, напомним, сегодня посетила рабочую конференцию в Стокгольме, где появилась в стильном твидовом жакете и синих брюках в тон.

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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