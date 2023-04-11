В джинсах клеш и за рулем экскаватора: Елена Зеленская на строительстве в Буче

Елена Зеленская и американский меценат Говард Баффет приняли участие в открытии строительства первой в Украине фабрики-кухни в Буче. Проект второго предприятия согласован для Лозовой Харьковской области.

Елена Зеленская и Говард Баффет / Фото: Instagram Елены Зеленской

Баффет лично поднял на экскаваторе первый ковш грунта для строительства.

За рулем экскаватора побывала также и Зеленская.

Проект фабрики-кухни – это часть реформы школьного питания, инициированной Зеленской, которую начали в прошлом году. На фабрике-кухне можно приготовить 10 000 порций. Таким образом происходит экономия расходов на воду и электроэнергию, налаживается систематизированная поставка детям безопасной и качественной пищи.

Будущая фабрика-кухня в Буче обеспечит питанием сразу три общины: Бучу, Немешаево и Бородянку, где расположено несколько десятков учебных заведений.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Для нашей страны и всего мира Буча – место российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться комфортнее, чтобы на этих улицах играли дети. Чтобы здесь они ходили в школу и взрослели. Чтобы этот город был таким, каким он и задуман: родным, любимым, местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а ценили еще больше", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На строительстве первая леди предстала в удобной одежде. На ней была черная куртка от бренда The North Face и синие джинсы клеш. Обула она светлые кроссовки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В помещении Зеленская появилась в черной водолазке и жакете. Волосы она собрала в элегантную прическу с плетением сзади, оставив спереди пряди, и сделала нежный макияж. В ушах у нее были золотистые серьги-пусеты.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская записала видеопоздравления для гостей открытия выставки украинских авангардистов "Футуромарение: Украина и авангард" в главном художественном музее Эстонии. Она предстала в голубой рубашке и белом жакете.

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