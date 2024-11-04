В джинсах, на шпильках и в жемчугах: Камала Харрис выступила на митинге в Мичигане

Вице-президента США часто можно увидеть на публике в джинсах.
Действующая вице-президент США и кандидатка в президенты от Демократической партии – Камала Харрис – выступила во время предвыборного митинга в кампусе Университета штата Мичиган.
На сцене она предстала в сдержанном луке. На политике был темно-синий жакет с широкими плечами, черный топ и синие джинсы. Аутфит Камала дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.
Гаррис, как всегда, сделала свою любимую укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка и французский маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею – золотой цепочкой с жемчугом, а на пальце у нее красовалось кольцо с камнями.
Напомним, выборы президента США пройдут в ночь с 5 на 6 ноября.
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