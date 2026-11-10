В джинсах, свитере и простой куртке: принцесса Кейт совершила тайный визит в благотворительную организацию

Принцесса Уэльская Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

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Спустя некоторое время после него Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram поделился деталями и опубликовал фотографии.

В прошлом месяце Кейт посетила Dose of Nature, благотворительную организацию в сфере психического здоровья на юго-западе Лондона, которая стремится помочь людям улучшить свое самочувствие с помощью клинической психологии и тесной связи с миром природы.

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Она встретилась с доктором Элисон Гринвуд и руководителем клинического направления доктором Джорджиной Гоулд, а также с другими членами команды благотворительной организации, чтобы узнать об их прогрессивном подходе к поддержке психического здоровья.

Принцесса Уэльская Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт, одетая в стильную куртку из коллекции Barbour от Алексы Чанг, наблюдала за еженедельным занятием «Искусство на природе» на площадке благотворительной организации. Ее образ дополнял темно-синий свитер с высокой горловиной и голубые джинсы. Волосы принцесса распустила, они естественно развивались на ветру, а из украшений на ней было помолвочное кольцо и небольшие серьги в ушах.

Принцесса Уэльская Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Она также откровенно рассказала о том, как ее «связь с природой» помогла ей пережить самые трудные времена, когда принцесса боролась с раком, форма которого не называлась в СМИ.

«Наш путь был очень разным, но так здорово слышать, как ваша связь с природой и ее целительное воздействие оказали на вас такое влияние, и я чувствовала то же самое», — сказала Кейт во время визита. «Тот факт, что вы можете подарить это стольким другим людям в этом сообществе, это чувство цели, смысла и принадлежности благодаря этому опыту», - добавила она.

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Принцесса Уэльская Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская уделяет много внимания и поддерживает проекты, связанные с природой, экологией и пользой свежего воздуха для психического здоровья, не только взрослых, но и детей.

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