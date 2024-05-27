В джинсовом луке и с сумкой Chanel: Шарлотта Казираги побывала на гонках в Монако

Шарлотта Казираги, которая недавно вернулась из Каннского кинофестиваля, появилась перед камерами фотографов в светло-голубой короткой джинсовой куртке и таких же прямых джинсах, обула песочные туфли от Chanel с лаковыми черными носами и на невысоких устойчивых каблуках, а в руке несла маленькую сумку от Chanel.

Шарлотта Казираги в Каннах / Фото: Getty Images

У Шарлотты были распущены волосы, на лице был легкий макияж с едва заметной розовой помадой на губах и черные солнцезащитные очки. Также Казираги надела золотой браслет на запястье и сделала нежно-розовый маникюр.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

На этом же мероприятии появилась сестра Шарлотты – 24-летняя принцесса Александра Ганноверская. Девушка появилась на публике в миниатюрной юбке и короткой куртке в хищный принт.

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