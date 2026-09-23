В джинсовом луке и шляпе: инфанта Елена попала под прицел папарацци в Порту

Инфанта Елена / © Getty Images

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На фото, которое сделали папарацци, инфанта Елена запечатлена по прибытию в порт, чтобы поужинать со своим отцом, королем Хуаном Карлосом на борту судна.

Одета инфанта была в простую комфортную повседневную одежду. На ней была футболка, жакет из денима, прямые джинсы синего цвета и белые кроссовки, а на голове небольшая шляпа. Елена не обращала внимание на то, что ее фотографируют папарацци в этот момент.

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Инфанта Елена / © Getty Images

Тем временем ее мать, 87-летняя королева София, посетила церемонию открытия Международного конгресса по нейродегенеративным заболеваниям в Севьлье.

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