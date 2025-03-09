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В джинсовом пальто и кожаных брюках: Эшли Байден сходила на тусовку в Нью-Йорке

В джинсовом пальто и кожаных брюках: Эшли Байден сходила на тусовку в Нью-Йорке

Эшли Байден / Фото: Getty Images

Единственная дочь Джо Байдена и Джилл Байден – Эшли – посетила вечеринку после шоу "Saturday Night Live" в L'Avenue в Нью-Йорке.

43-летняя Эшли приехала на светскую тусовку в белой футболке с ярким цветным принтом, кожаных обтягивающих брюках и высоких кожаных сапогах на каблуках, а также набросила джинсовое пальто сверху.

У нее были распущены длинные каштановые волосы, а через плечо висела кожаная сумка-бананка. В макияже Эшли лишь немного подчеркнула глаза и оставила губы натурального оттенка.

Эшли Байден / © Getty Images
Эшли Байден / Фото: Getty Images

На эту же вечеринку приезжала певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански.

Леди Гага и Майкл Полански / © Getty Images
Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Getty Images

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