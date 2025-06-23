В джинсовом платье и красной обуви: красивая королева Летиция с мужем приехала на церемонию

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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Посетив каталонский монастырь Монсеррат по случаю его тысячелетия, королева Летиция появилась в великолепном джинсовом платье и с новыми аксессуарами. На Ее Величестве было платье Carolina Herrera, который она уже носила на церемонии вручения премии Retina ECO Awards в сентябре прошлого года.

Наряд без рукавов, длины миди, с талией, обозначенной поясом из той же ткани, и контрастной отстрочкой королева сочетала с новой парой босоножек французского бренда Sezane. Это были босоножки Babies Paula из красной лакированной кожи со средним каблуком и двойными пряжками, которые она уже носила в черном цвете на предыдущих мероприятиях.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Что касается аксессуаров, Летиция выбрала современные, сделанные вручную, переливающиеся серьги-подвески, в руках у нее был красный кожаный клатч, а на пальце любимое кольцо Coreterno. Она сделала легкую укладку и распустила волосы, а на ее лице был дневной макияж.

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Король Филипп VI надел в этот день темно-синий костюм, который отлично гармонировал с нарядом его супруги. Он также был в белой рубашке и с галстуком в цветочный мелкий принт.

Напомним, недавно мы рассказывали, где любит проводить летний отпуск испанская королевская семья.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press