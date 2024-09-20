В джинсовом платье и красных туфлях: королева Летиция посетила церемонию

Королева Испании присутствовала на церемонии вручения награды Retina Eco в Национальном центре искусств королевы Софии в Мадриде.

На церемонии вручения наград Retina ECO Awards Летиция присутствовала в знак своей четкой приверженности устойчивому развитию и изменению климата.

Для нового появления на публике королева выбрала платье из денима длины миди от своего любимого бренда Carolina Herrera. Наряд приталенного силуэта с поясом, вертикальными швами и контрастной строчкой прекрасно подчеркивал фигуру королевы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция дополнила платье красным клатчем Menbur и красными туфлями-лодочками из кожи на невысоких каблуках от Magrit. Лук Ее Величество дополнила золотыми серьгами-кольцами Nydia Jewerly и любимым золотым кольцом Coreterno. У королевы были распущены волосы и теплый макияж подчеркивал ее красоту.

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Напомним, на днях королева Летиция приняла участие в открытии профессиональных курсов 2024/2025 учебного года в средней школе имени доктора Хосе Сапатеро Домингеса в Кастро-Урдиалесе.

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