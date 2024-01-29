В джинсовом платье и с идеальной укладкой: королева Рания на мероприятии с дочерьми

Принцессы Иман и Сальма составили компанию своей маме – королеве Иордании Рании – на публичном мероприятии.

В своем блоге в Instagram королева Рания опубликовала несколько фотографий с мероприятия и написала:

"Сегодня в Акабе с Иман, Сальмой и группой динамичных молодых владельцев небольших проектов, приносящих доход".

В этот день Ее Величество была одета в джинсовое платье-макси и обута в черные туфли-лодочки на каблуках. У нее была безупречная укладка и красивый макияж на лице. Маникюр был выполнен в светлом оттенке, на шее было лаконичное ожерелье, а на пальце сверкало кольцо.

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Ее старшая дочь принцесса Иман была в белой рубашке и брюках, а обута в нюдовые ботинки на невысоких каблуках, а младшая – принцесса Сальма надела белую футболку и голубые джинсы-кюлоты.

В прошлый свой выход королева Рания появилась на публике в платье с вышивкой, когда она вернулась к работе после непродолжительных зимних каникул.

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