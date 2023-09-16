В джинсовом платье-рубашке и на каблуках: Меган Маркл продемонстрировала новый образ на Invictus Games

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, уже на протяжении нескольких дней проводит время в Европе, где проходят Invictus Games ("Игры непокоренных") - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Эти соревнования проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе Гарри, который сам ранее служил в британской армии пилотом вертолета в звании капитана.

На соревнования Гарри прибыл со своей женой Меган. Они вместе появлялись на протяжении всех дней мероприятия на трибунах, общались с участниками и гостями мероприятия, а также активно болели и радовались победам. Также принц Гарри поддержал украинских защитников, который принимают учатие в мероприятии, а затем вместе с Меган его запечатлели с Юлией "Тайрой" Паевской – парамедиком и волонтером, которая в июне 2022 года была освобождена из российского плена.

На шестой день соревнований, 15 сентября, на Меган было джинсовое платье от ее любимого бренда Carolina Herrera, которое она носила с подвернутыми рукавами. Свой наряд герцогиня Сассекская сочетала с черными туфлями-лодочками от Dior, серьгами от Pippa Small Jewellery и кулоном от Ariel Gordon Maffei. Поскольку ее платье имело пояс, то хорошо подчеркивало талию герцогини.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Волосы Меган собрала в высокий хвост, на руке у нее были золотые часы принцессы Дианы, а также знаменитый браслет The Love от Cartier.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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