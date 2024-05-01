В джинсовом топе и шортах: принцесса Мадлен на прогулке с детьми в Майами

Шведская принцесса Мадлен – одна из королевских особ, которая ведет свой личный блог в Instagram.

На днях принцесса Мадлен показала кадры с прогулки с сыном Николасом и дочерьми из их поездки в районе Винвуд в Майами.

Кроме фотографии с сыном Мадлен опубликовала кадры красочных фресок района, а в подписи написала:

"Воскресенье — для знакомства с городом, в котором вы живете! С удовольствием прогулялась сегодня с детьми по Винвуду".

Принцесса Мадлен выглядела расслабленной, была одета в черные шорты, джинсовый топ Veronica Beard и большие солнцезащитные очки на лице, ее восьмилетний сын был в футболке персикового цвета и белых шортах.

(листайте фото вправо)

Ранее, напомним, принцесса Мадлен публиковала фото со своими дочерьми – старшей Леонор и младшей Адриенной. Фото было сделано где-то на природе.

Читайте также: