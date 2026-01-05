ТСН в социальных сетях

В джинсовой куртке и в обнимку с мужем: королева Рания поделилась семейным снимком

Королева Иордании поздравила всех с новым 2026 годом и показала новое фото.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Абдалла II и королева Рания

Король Абдалла II и королева Рания / © Instagram королевы Рании

На снимке Рания запечатлена со своим супругом королем Абдаллой II, с которым они пребывают в браке уже 32 года. Рания обнимает мужа сидя сзади за ним, а он положил свою руку ей на руку. Они оба улыбаются.

Рания одета в куртку из денима, ее волосы распущены, а на лице выразительный макияж. Она также сделала яркий красный маникюр с декором. Фото королева подписала:

«С Его Величеством… лучший способ завершить год и начать новый! Желаю всем счастливого и мирного нового года!».

Накануне нового года королева Рания также делилась снимками всей своей большой семьи с детьми и внуками, которых у короля и королевы уже двое.

