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В желтом платье и цветочных серьгах: королева Максима приехала на выпускной дочери
Младшая дочь короля и королевы Нидерландов – принцесса Ариана – закончила обучение в колледже в Уэльсе.
Король Виллем-Александр и королева Максима посетили выпускной дочери в United World College Adriatic в Уэльсе и поделились снимками в Instagram.
«Принцесса Ариана сдала экзамены на степень международного бакалавра в United World College Adriatic. Сегодня школа отмечает окончание экзаменационного периода традиционной церемонией выпуска и закрытия учебного года. Результаты экзаменов ожидаются в начале июля», — говорится в сообщении нидерландского королевского дворца.
Королева Максима приехала на выпускной дочери в желтом платье с принтом от Zimmermann, с широким поясом Oscar de la Renta на талии, обута в босоножки Maison Valentino, ее волосы были распущены, а в ушах были цветочные серьги от Zara. Король облачился в песочный классический костюм, голубую рубашку и галстук в принт.
Принцесса Ариана была в фиолетовом макси-платье от Twinset с V-образным вырезом на декольте. Она дополнила свой лук остроносыми туфлями на каблуках и золотой подвеской на шее, а также крупными серьгами-кольцами.
Напомним, ранее мы рассказывали подробнее, кто такая принцесса Ариана Нидерландская.