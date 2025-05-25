В желтом платье и цветочных серьгах: королева Максима приехала на выпускной дочери

Королева Максима с мужем и дочерью / © Instagram королевской семьи Нидерландов

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Король Виллем-Александр и королева Максима посетили выпускной дочери в United World College Adriatic в Уэльсе и поделились снимками в Instagram.

«Принцесса Ариана сдала экзамены на степень международного бакалавра в United World College Adriatic. Сегодня школа отмечает окончание экзаменационного периода традиционной церемонией выпуска и закрытия учебного года. Результаты экзаменов ожидаются в начале июля», — говорится в сообщении нидерландского королевского дворца.

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерью принцессой Арианой / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Королева Максима приехала на выпускной дочери в желтом платье с принтом от Zimmermann, с широким поясом Oscar de la Renta на талии, обута в босоножки Maison Valentino, ее волосы были распущены, а в ушах были цветочные серьги от Zara. Король облачился в песочный классический костюм, голубую рубашку и галстук в принт.

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Принцесса Ариана была в фиолетовом макси-платье от Twinset с V-образным вырезом на декольте. Она дополнила свой лук остроносыми туфлями на каблуках и золотой подвеской на шее, а также крупными серьгами-кольцами.

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Напомним, ранее мы рассказывали подробнее, кто такая принцесса Ариана Нидерландская.