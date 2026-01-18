- Дата публикации
В эффектном бархатном костюме: королева Мэри посетила театральную постановку
Датская королева Мэри присутствовала на повторной премьере спектакля «Внутри стен», который прошел на Старой сцене Королевского датского театра.
На мероприятии Ее Величество приветствовала Фридамари Б. Каучи, которая играет Маленькую Сару в нынешней постановке.
Классические пьесы Анри Натансена имеют особую связь с театром и были поставлены более 500 раз с момента их премьеры в 1912 году, говорится на сайте датской королевской семьи.
В этот вечер Мэри появилась на публике в бархатном жакете от Temperley London под которым виднелась блузка с прозрачной вставкой на декольте, и таких же брюках от этого же бренда, обула туфли Gianvito Rossi из черной замши с заклепками и взяла с собой клатч Ralph Lauren. Королева сделала красивую укладку и вечерний макияж, а на королевской странице в Instagram поделились фотографиями.
Также на этой неделе королева Мэри со свекровью королевой Маргрете II присутствовали на церемонии открытия нового театра «Хофтеатр» во дворце Кристиансборг.