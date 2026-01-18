В эффектном бархатном костюме: королева Мэри посетила театральную постановку

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

На мероприятии Ее Величество приветствовала Фридамари Б. Каучи, которая играет Маленькую Сару в нынешней постановке.

Королева Мэри и Фридамари Б. Каучи / © Датская королевская семья/Instagram

Классические пьесы Анри Натансена имеют особую связь с театром и были поставлены более 500 раз с момента их премьеры в 1912 году, говорится на сайте датской королевской семьи.

Королева Мэри и Фридамари Б. Каучи / © Датская королевская семья/Instagram

В этот вечер Мэри появилась на публике в бархатном жакете от Temperley London под которым виднелась блузка с прозрачной вставкой на декольте, и таких же брюках от этого же бренда, обула туфли Gianvito Rossi из черной замши с заклепками и взяла с собой клатч Ralph Lauren. Королева сделала красивую укладку и вечерний макияж, а на королевской странице в Instagram поделились фотографиями.

Театральная постановка / © Датская королевская семья/Instagram

Также на этой неделе королева Мэри со свекровью королевой Маргрете II присутствовали на церемонии открытия нового театра «Хофтеатр» во дворце Кристиансборг.