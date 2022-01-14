В эффектном красном комбинезоне: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом сходила в театр

Сестра герцогини Кембриджской вчера вечером посетила светское мероприятие вместе со своим супругом.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз оставили двоих детей дома и отправились представление Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

38-летняя сестра Кейт Миддлтон надела в этот вечер эффектный красный комбинезон, сочетая его с красными туфлями-лодочками из замши на каблуках и черным пальто. В руках Пиппы был красный квадратный клатч. Ее элегантный аутфит дополняли серьги-висюльки и аккуратная прическа, а также легкий вечерний макияж.

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / Getty Images

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Ее супруг Джеймс Мэттьюз был в синем классическом костюме, черных туфлях-оксфордах и голубой рубашке. Галстук в театр мужчина надевать не стал.

В прошлый раз Пиппу Мэттьюз видели на публике накануне Рождества, когда она со своими родителями и сестрой Кейт, а также с членами королевской семьи посещала рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Тот самый концерт на котором герцогиня Кейт удивила всех своим умением игры на фортепиано.

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / Getty Images

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