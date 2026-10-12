ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

В эффектном пальто и шляпе: королева Матильда выбрала яркий лук для нового выхода в Казахстане

Король Филипп и королева Матильда находятся с официальным визитом в Казахстане.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королевскую чету приняли в президентском дворце «Акорда» в Астане, где собрались высокопоставленные лица, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда выбрала для нового появления на публичном мероприятии яркий образ – не первый, кстати, в этой деловой поездке. На ней было красное пальто с поясом и широкую шляпу с бантом, также образ дополняли жемчужные серьги-висюльки, маленькая прямоугольная сумка и перчатки бежевого цвета, а также туфли-лодочки на каблуках. Матильда собрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж.

Касым-Жомарт Токаев, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

Касым-Жомарт Токаев, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

Король Филипп был в темно-сером костюме и белой рубашке, который сочетал с пестрым галстуком.

Отметим, что в этой короткой поездке королева уже демонстрировала образ от Dior – в бежевом пальто, а также носила красное пальто из кружева.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie