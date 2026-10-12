В эффектном пальто и шляпе: королева Матильда выбрала яркий лук для нового выхода в Казахстане

Королева Матильда / © Getty Images

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Королевскую чету приняли в президентском дворце «Акорда» в Астане, где собрались высокопоставленные лица, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда выбрала для нового появления на публичном мероприятии яркий образ – не первый, кстати, в этой деловой поездке. На ней было красное пальто с поясом и широкую шляпу с бантом, также образ дополняли жемчужные серьги-висюльки, маленькая прямоугольная сумка и перчатки бежевого цвета, а также туфли-лодочки на каблуках. Матильда собрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж.

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Касым-Жомарт Токаев, королева Матильда, король Филипп / © Getty Images

Король Филипп был в темно-сером костюме и белой рубашке, который сочетал с пестрым галстуком.

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Отметим, что в этой короткой поездке королева уже демонстрировала образ от Dior – в бежевом пальто, а также носила красное пальто из кружева.

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