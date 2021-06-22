В эффектном пиджаке и в компании детей: князь Альбер II сходил на регби

Князь Альбер II в последнее время на все мероприятия приходит с детьми.
Вместе с сыном принцем Жаком и дочерью принцессой Габриэллой князь Альбер II присутствовал на третьем дне матча World Rugby Sevens Repechage между Францией и Гонконгом в Монако.
6-летний Жак был в белой рубашке и шортах, а его сестра Габриэлла в легком платье и с обручем на голове. Дети весело наблюдали за игрой, а рядом с ними был их отец, одетый в пиджак цвета марсала, белую рубашку и черный галстук.
В прошлом месяце князь со своими наследниками присутствовал на гонках "Формулы-1" в Монако. Тогда мама принца и принцессы не смогла присутствовать на мероприятии вместе с ними, потому что находилась в поездке на родину в Южную Африку, после чего простудилась и не могла вернуться в Монако. Почему в этот раз княгиня Шарлин не составила компанию своим близким, не известно.
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