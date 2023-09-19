В эффектном платье и с золотым клатчем: королева Летиция посетила церемонию

Король и королева Испании присутствовали на первом вручении премии La Vanguardia Awards в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне.

51-летняя королева Летиция появилась на мероприятии в черном платье с флористическим декором от Dries Van Noten, к нему подобрала маленький золотой клатч Carolina Herrera и обула черные лаковые туфли-лодочки от Massimo Dutti.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Ее Величество королева дополнила золотыми серьгами с жасмином от Carolina Herrera, длинные волосы распустила и сделала вечерний макияж.

Король Филипп VI также выглядел стильно в темно-сером костюме в тонкую бирюзовую полоску, к которому подобрал белую рубашку и бирюзовый галстук.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Все внимание было приковано не столько к образу Летиции, сколько к ее рукам. Ее Величество часто надевает такие наряды, которые подчеркивают красоту ее фигуры и особенно некоторых частей ее тела.

О том, как тренируется королева, мы рассказывали вам ранее.

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