В эфире программы "Сніданок з 1+1": Дорофеева в штанах-палаццо, Барбир в розовых лодочках

Артистка рассказала в эфире о своем 24 февраля и о вокальном шоу "Голос країни".

Надя Дорофеева сегодня побывала в эфире утренней программы "Сніданку з 1+1". Певица вместе с ведущими – Людмилой Барбир и Русланом Сеничкиным – сфотографировалась с сине-желтым флагом.

В студии артистка предстала в стильном аутфите. На ней был экстравагатный кроп-топ, брюки-палаццо от украинского бренда the COAT с фирменным принтом и белые кеды.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Барбир продемонстрировала в эфире романтический образ в зеленом платье с флористическим принтом, которое сочетала с розовыми туфлями-лодчками.

Руслан Сеничкин, Надя Дорофеева, Людмила Барбир / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Сеничкин был одет в темный пиджак, белую рубашку, джинсы и коричнево-черные туфли.

Напомним, ранее Надя в уличном халате от бренда COAT прогулялась по Киеву.

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