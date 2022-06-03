В эксклюзивном наряде от Dior и бриллиантах: рассматриваем элегантный образ герцогини Сассекской в Лондоне

В эксклюзивном наряде от Dior и бриллиантах: рассматриваем элегантный образ герцогини Сассекской в Лондоне

Герцогиня светилась от счастья в своем монохромном эксклюзивном образе.

Меган и Гарри впервые прилетели в Великобританию вместе после "Мегзита", чтобы посетить платиновый юбилей королевы Елизаветы II на троне. 2 июня они присоединились к членам семьи на параде, а сегодня, 3 июня, Сассекские посетили службу в соборе Святого Павла, тоже приуроченную к юбилею королевы.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Меган решила вернуться в Лондон с шиком и поразить британцев своим образом, но вот только оценят ли они ее старания или опять обвинят в расточительности - пока остается большим вопросом. Дело в том, что герцогиня надела образ от кутюр - белоснежное платье-пальто с поясом Dior сшитое на заказ. Дополнили наряд эксклюзивные туфли-лодочки тоже от французского Модного дома Dior, шляпка и белые перчатки.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Конечно же, в образе присутствовали и украшения. Меган выбрала серьги с бриллиантами Snowflake Snowstorm в форме цветка, и любимый золотой браслет Cartier Love.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Похоже, что Меган очень рада вернуться в Лондон и опять посетить королевское мероприятие. Бывшая актриса одаривала фотографов и публику роскошной голливудской улыбкой.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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