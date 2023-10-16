В эксклюзивном платье и перчатках: наследница бельгийского престола посетила ужин королевы Маргрете II

Наследная принцесса Бельгии Елизавета - старшая дочь короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды - появилась среди гостей званого ужина во дворце Кристиансборг в Копенгагене. Мероприятие было организовано королевой Дании Маргрете II в честь 18-летия ее старшего внука - принца Кристиана.

Бельгийская принцесса пришла на праздник в эксклюзивном платье от одного из любимых брендов своей семьи Maison Natan. Бренд часто одевает также мать девушки - Матильду - и королеву Нидерландов Максиму.

Платье Елизаветы было из плотной серой ткани и с небольшими складками на бедрах, бретелек у платья не было. Дополнила она образ высокими кожаными перчатками в цвет, гламурным клатчем со стразами и босоножками от Giorgio Armani. В ушах у девушки были серьги с бриллиантами, а на голове - тиара The Wolfers, созданная бельгийским ювелиром.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия и принцесса Бельгии Елизавета / Фото: Getty Images

Тиара была одним из свадебных подарков королеве Фабиоле. Она была передана ей от имени брокеров и ювелиров алмазной промышленности Антверпена. Бриллиантовая тиара, которую также можно носить как ожерелье, была изготовлена ​​по их поручению компанией Wolfers. Украшение состоит из более чем 200 бриллиантов.

На мероприятие она прибыла с принцессой Катариной-Амалией. 19-летняя нидерландская принцесса появилась на приеме во дворце в синем платье-кейпе и туфлях Manolo Blahnik.

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