В эксклюзивном платье и с сумкой от любимого бренда королевы: графиня Софи простилась с Елизаветой II

Каждая деталь в ее образе была продуманной и символичной.

Любимая невестка королевы Елизаветы II, Софи, графиня Уэссекская, посетила 19 сентября похороны британского монарха, вместе со своими родными. На отпевание королевы в Вестминстерское Аббатство она прибыла вместе с герцогиней Сассекской в автомобиле.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Для траурной церемонии Софи надела эксклюзивное черное платье с вышивкой в виде ландышей от бренда Suzannah London.

Это скромное платье с пуговками и рукавами в три четверти стало красивым жестом уважения и памяти с покойной королеве, ведь ландыш был ее любимым цветком.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Также в образе графини присутствовала сумка-клатч от бренда Launer, который был также любимым у Ее Величества и всю свою жизнь королева появлялась с маленькими сумочками на короткой ручке именно от этой марки. Этим сумкам королева никогда не изменяла и они были частью ее рабочего аутфита.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Бренд Launer London был основан в 1940 году Сэмом Лаунером, эмигрировавшим в Лондон из Чехословакии во время Второй мировой войны. Изделия бренда пользовались спросом у элиты, а первая сумка члену королевской семьи была продана в 1950 году, ее купила мама Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон, позже эту сумку она подарила своей дочери.

Но сумка была не единственным аксессуаром в образе Софи. Также графиня надела шляпу с цветами от Jane Taylor, черные туфли, колготки, сдела элегантную прическу и завершила лук украшениями среди которых была брошь в виде ветки клубники, серьги и часы от Patek Philippe.

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