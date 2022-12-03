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В эксклюзивном платье в принт “гусиная лапка”: новый выход Кэтрин, принцессы Уэльской, в США

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
996
Время на прочтение
2 мин
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В эксклюзивном платье в принт “гусиная лапка”: новый выход Кэтрин, принцессы Уэльской, в США

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Этот образ был безупречно продуман и очень элегантный.

Кэтрин, принцесса Уэльская, и ее супруг принц Уильям провели три дня в американском городе Бостоне. В последний раз пара была в США, в Нью-Йорке, в 2014 году, поэтому эта поездка была немного дня них волнительной.

В рамках путешествия они встретились с Кэролайн Кеннеди, прогулялись по гавани Бостона и посетили баскетбольный матч.

Во время третьего дня тура Кэтрин совершила одиночный визит в Центр развития ребенка при Гарвардском университете.

Кэтрин, принцесса Уэльская / © Associated Press
Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса познакомилась с членами команды университета, а затем отправилась на прогулку и встретилась с собравшимися толпами людей, где немного с ними пообщалась и сделала селфи. 

Кэтрин, принцесса Уэльская / © Associated Press
Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press
Кэтрин, принцесса Уэльская / © Associated Press
Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На Кейт в тот день было скромное и элегантное платье-футляр с длинными рукавами от бренда Emilia Wickstead.

Кэтрин, принцесса Уэльская / © Associated Press
Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Наряд выполнен в принт "гусиная лапка", длины миди и с небольшим воротником. Украшением платья стал лаконичный пояс на талии, который акцентировал внимание на стройной фигуре Кэтрин.

Кэтрин, принцесса Уэльская / © Getty Images
Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Стоимость такого платья, согласно официальному сайту, 1141 евро. Однако наряд Кейт явно сделан под индивидуальный заказ, ведь у ее платья есть длинные рукава.

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Этот безупречный образ принцессы был дополнен голубой сумкой на короткой ручке от бренда Mulberry, черными туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и золотыми серьгами-кольцами от британского бренда Lenique Louis.

Украшение было довольно оригинальным, ведь имело неровные края. Сама ювелирная студия сообщает, что во время изготовления серег вдохновлялась красотой коралловых рифов.

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Завершением всего этого ансамбля Уэльской стали элегантная легкая укладка волнами, красивый дневной макияж и, безусловно, помолвочное кольцо с сапфиром, ранее принадлежавшее принцессе Диане.

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Дата публикации
Просмотры
996
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