В эксклюзивном платье в принт “гусиная лапка”: новый выход Кэтрин, принцессы Уэльской, в США

Этот образ был безупречно продуман и очень элегантный.

Кэтрин, принцесса Уэльская, и ее супруг принц Уильям провели три дня в американском городе Бостоне. В последний раз пара была в США, в Нью-Йорке, в 2014 году, поэтому эта поездка была немного дня них волнительной.

В рамках путешествия они встретились с Кэролайн Кеннеди, прогулялись по гавани Бостона и посетили баскетбольный матч.

Во время третьего дня тура Кэтрин совершила одиночный визит в Центр развития ребенка при Гарвардском университете.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса познакомилась с членами команды университета, а затем отправилась на прогулку и встретилась с собравшимися толпами людей, где немного с ними пообщалась и сделала селфи.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На Кейт в тот день было скромное и элегантное платье-футляр с длинными рукавами от бренда Emilia Wickstead.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Наряд выполнен в принт "гусиная лапка", длины миди и с небольшим воротником. Украшением платья стал лаконичный пояс на талии, который акцентировал внимание на стройной фигуре Кэтрин.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Стоимость такого платья, согласно официальному сайту, 1141 евро. Однако наряд Кейт явно сделан под индивидуальный заказ, ведь у ее платья есть длинные рукава.

Этот безупречный образ принцессы был дополнен голубой сумкой на короткой ручке от бренда Mulberry, черными туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и золотыми серьгами-кольцами от британского бренда Lenique Louis.

Украшение было довольно оригинальным, ведь имело неровные края. Сама ювелирная студия сообщает, что во время изготовления серег вдохновлялась красотой коралловых рифов.

Завершением всего этого ансамбля Уэльской стали элегантная легкая укладка волнами, красивый дневной макияж и, безусловно, помолвочное кольцо с сапфиром, ранее принадлежавшее принцессе Диане.

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