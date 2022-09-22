В экстравагантном костюме и белых туфлях: изысканная Елена Зеленская посетила сессию Генеральной Ассамблеи ООН

Первая леди Украины находится с рабочим визитом в Нью-Йорке.
Елена Зеленская побывала на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Там она послушала выступление своего мужа Владимира Зеленского, которого показали по видеосвязи.
Первая леди также приняла участие в саммите HeForShe в Нью-Йорке, где рассказала о том, как живут украинские женщины во время войны, и как полномасштабное вторжение повлияло на них и их доступ к равным возможностям.
Там он также встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидо.
Фото с саммита Елена опубликовала в Instagram.
"HeForShe — это глобальное движение солидарности за гендерное равенство, основанное "ООН Женщины". На саммите обсуждают актуальные вопросы, касающиеся равенства, но у нас нет времени дискутировать. В условиях войны мы должны решительно действовать. Поэтому я спросила каждого присутствующего в зале – а там были представители со всего мира – о том, что волнует наших женщин", — написала она.
Елена еще встречалась с исполнительным директором "ООН Женщины" Симой Бахус, которая с начала войны поддерживает Украину.
"Общаясь с госпожой Бахус, в очередной раз убедилась: роль женщин в послевоенном восстановлении Украины будет сверхважной. Даже так: полноценное восстановление возможно только с учетом всех женских потребностей", — отметила первая леди.
В этот день Зеленская продемонстрировала изысканный деловой аутфит в классических цветах. На ней были черные брюки-клеш и черный жакет с белым воротником-лацканами и белыми вставками на манжетах. Наряд жена президента дополнила белыми туфлями-лодочками.
К жакету она прикрепила элегантную черно-белую брошь. Свой образ Елена дополнила прической с локонами и боковым пробором, а также макияжем с акцентом на глазах.
Напомним, на встрече с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс Зеленская появилась в брючном серо-зеленом костюме от украинского бренда GASANOVA.
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