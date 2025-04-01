В экстравагантном жакете и брюках-клеш: Брижит Макрон побывала в детском саду

Брижит Макрон / © Associated Press

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Первая леди Франции Брижит Макрон вместе с королевой Дании Мэри, которая приехала с официальным визитом, посетила детский сад Dussoubs в Париже, где они пообщались с воспитанниками заведения.

Королева Мэри и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит продемонстрировала там образ total black. На жене президента был экстравагантный жакет с пуговицами на одной стороне и штаны-клеш со стрелками. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.

Королева Мэри и Брижит Макрон / © Associated Press

У госпожи Макрон был объемный парик, макияж смоки-айс, лаконичные серьги-кольца в ушах, золотая цепочка на шее и кольца с камнями на руках.

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В этом аутфите Брижит появилась также во время инаугурации Франко-Донского экономического форума во Дворце Броньяр в Париже.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

На мероприятии присутствовал и ее муж-президент Эммануэль Макрон, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с принтом.

Напомним, Бррижит Макрон на государственный ужин в Елисейском дворце надела длинное синее платье с прозрачными рукавами, расшитое камнями и пайетками.