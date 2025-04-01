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В экстравагантном жакете и брюках-клеш: Брижит Макрон побывала в детском саду
Жена президента Франции во всем черном появилась на встрече с детьми.
Первая леди Франции Брижит Макрон вместе с королевой Дании Мэри, которая приехала с официальным визитом, посетила детский сад Dussoubs в Париже, где они пообщались с воспитанниками заведения.
Брижит продемонстрировала там образ total black. На жене президента был экстравагантный жакет с пуговицами на одной стороне и штаны-клеш со стрелками. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями.
У госпожи Макрон был объемный парик, макияж смоки-айс, лаконичные серьги-кольца в ушах, золотая цепочка на шее и кольца с камнями на руках.
В этом аутфите Брижит появилась также во время инаугурации Франко-Донского экономического форума во Дворце Броньяр в Париже.
На мероприятии присутствовал и ее муж-президент Эммануэль Макрон, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с принтом.
Напомним, Бррижит Макрон на государственный ужин в Елисейском дворце надела длинное синее платье с прозрачными рукавами, расшитое камнями и пайетками.