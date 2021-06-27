В экстравагантном жакете и на каблуках: 68-летняя Брижит Макрон на избирательном участке

В экстравагантном жакете и на каблуках: 68-летняя Брижит Макрон на избирательном участке

Президентская чета выполнила свой гражданский долг.

Сегодня, 27 июня, президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон посетили избирательный участок в коммуне Ле-Туке, где проголосовали во втором туре региональных выборов во Франции.

Для этого первая леди выбрала стильный аутфит. На ней был экстравагантный черный жакет с золотой асимметричной молнией и синие джинсы-скинни, которые отлично подчеркнули ее стройные ноги.

Брижит и Эммануэль Макроны / Associated Press

Свой образ Брижит дополнила замшевыми туфлями на шпильке и черной маской. На плече у первой леди висела небольшая черная сумочка. Аккуратная укладка и макияж смоки-айс завершили ее лук.

Брижит и Эммануэль Макроны / Associated Press

Эммануэль отдал предпочтение классическому темно-синему костюму, белой рубашке и черному галстуку. На лице у него была белая маска.

Брижит и Эммануэль Макроны / Associated Press

Напомним, на выборах в первом туре Брижит продемонстрировала похожий образ. Она сочетала жакет Louis Vuitton с джинсами-скинни, белой футболкой и замшевыми туфлями на шпильке.

Брижит Макрон / Associated Press

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