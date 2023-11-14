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В экстравагатном жакете и укороченных штанах: пресс-секретарь Байдена сходила на мюзикл

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В экстравагатном жакете и укороченных штанах: пресс-секретарь Байдена сходила на мюзикл

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер в интересном жакете вышла на культурное мероприятие.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила мюзикл "Some Like it Hot", который прошел на Бродвее в театре Шуберта в Нью-Йорке.

Фотографы запечатлели ее за кулисами. Карин была одета в экстравагантный жакет, состоявший из разных лоскутов: серых, клетчатых кремово-бежевых, в клеточку сине-терракотовых и других.

Верх она скомбинировала с темно-бежевыми укороченными брюками клеш и бархатными бежевыми туфлями. На шее у нее висел длинный пудровый шарф.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Жан-Пьер дополнила лук любимой объемной прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями и розовой помадой, длинными серьгами, серебряным браслетом и золотыми часами.

Напомним, Карин Жан-Пьер в платье с рюшами и пикантным вырезом предстала перед журналистами.

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Дата публикации
Просмотры
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