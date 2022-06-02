В экстравагантном топе и с серьгами-калиной: Ефросинина показала фото с благотворительного телемарафона в Германии

В экстравагантном топе и с серьгами-калиной: Ефросинина показала фото с благотворительного телемарафона в Германии

Ведущая поблагодарила всех, кто пришел на мероприятие и смотрел его по телевидению.

Маша Ефросинина опубликовала в Instagram фотографии со второго международного телемарафона #SaveUkraine #StopWar, состоявшегося в Германии.

Во время него было собрано 6 миллионов гривен. За эти средства приобрели медицинское оборудование для больниц Украины, ежедневно принимающих раненых гражданских и военных во время войны.

Фото: Instagram Маши Ефросининой

Фото: Instagram Маши Ефросининой

В концерте приняли участие Kadebostany, "Океан Эльзы", Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Макс Барских, alyona alyona, Melovin, "Антитела" и другие. Специальными гостями мероприятия были победители "Евровидения-2022" – Kalush Orchestra.

Фото: Instagram Маши Ефросининой

Ефросинина вместе с Тимуром Мирошниченко была ведущей мероприятия. Она поблагодарила всех, кто посетил телемарафон и кто смотрел по телевидению.

Фото: Instagram Маши Ефросининой

"Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру!" – написала Маша в посте.

Фото: Instagram Маши Ефросининой

Там Ефросинина предстала в экстравагантном топе с воланами и черных брюках. Вечерний макияж и укладка с локонами дополнили ее аутфит. В ушах у нее были красные серьги в виде кисти калины от украинского бренда Bevza.

В таких серьгах в Каннах появлялась Катя Осадчая.

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