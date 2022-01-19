В экстремально коротком платье с откровенным декольте: сексуальная Деми Роуз загорала возле бассейна

В экстремально коротком платье с откровенным декольте: сексуальная Деми Роуз загорала возле бассейна

Британская "Ким Кардашьян" в откровенном луке релаксировала возле бассейна.

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях. Красотка показала, как в сексуальном образе принимала солнечные ванны на деревянном шезлонге возле бассейна.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Одета модель была в сине-белое экстремально короткое платье с принтом, откровенной зоной декольте и обнаженной спиной. Аутфит Деми дополнила полосатой шляпой от бренда Karl Lagerfeld.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы Роуз распустила и сделала макияж с черными стрелками. Платье она сочетала с черными босоножками. Выглядела модель очень привлекательно.

В прошлый раз Деми позировала возле бассейна без нижнего белья.

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