В экстремально короткой юбке и с сумочкой-розой: Деми Роуз похвасталась новым луком

Деми Роуз продемонстрировала фолловерам в Instagram новый обольстительный аутфит. Позировала она на фоне вертолета.

На видео она предстала в красном топе, колготах и экстремально короткой черной плиссированной юбке, которая даже не полностью прикрывала ее пышную пятую точку. Деми даже намеренно похвасталась ягодицами в тот момент, когда ветер поднял ее юбку вверх.

Свой лук Роуз дополнила ботфортами на шпильках и красной сумочкой в виде розы. Волосы она собрала в высокий хвост и надела черные очки.

Напомним, Деми в прошлый раз в корсете с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом.

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