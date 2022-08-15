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В экстремально короткой юбке и с сумочкой-розой: Деми Роуз похвасталась новым луком

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В экстремально короткой юбке и с сумочкой-розой: Деми Роуз похвасталась новым луком

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель обожает хвастаться своими пышными формами.

Деми Роуз продемонстрировала фолловерам в Instagram новый обольстительный аутфит. Позировала она на фоне вертолета.

На видео она предстала в красном топе, колготах и экстремально короткой черной плиссированной юбке, которая даже не полностью прикрывала ее пышную пятую точку. Деми даже намеренно похвасталась ягодицами в тот момент, когда ветер поднял ее юбку вверх.

Свой лук Роуз дополнила ботфортами на шпильках и красной сумочкой в виде розы. Волосы она собрала в высокий хвост и надела черные очки.

Напомним, Деми в прошлый раз в корсете с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом.

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