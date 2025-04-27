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В элегантном аутфите и черных лаковых лодочках: королева Рания поделилась фото с Ватикана
Король и королева Иордании вчера присутствовали на похоронах Папы Римского Франциска X.
Королевская чета была одетая в темные траурные наряды, когда их сфотографировали на площади Святого Петра, где проходило прощание с Папой.
Королева Рания надела в этот день черный костюм, который включал короткий жакет на молнии и платье, а обута была в туфли-лодочки из лаковой кожи на высоких шпильках. В Instagram Ее Величество поделилась еще одним фото с мероприятия.
«Прибытие с Его Величеством в Ватикан на похороны Его Святейшества Папы Франциска — человека благочестия, принципов и мира», — написала в подписи под фото королева Рания.
Напомним, прощание с понтификом посетили многие королевские особы Швеции, Норвегии, Испании, Бельгии, Великобритании. Украину представляли президент Зеленский и его супруга Елена Зеленская.