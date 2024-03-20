В элегантном аутфите и красивых украшениях: королева Мэри с мужем королем Фредериком на приеме

Королева Мэри появилась на нем в черно-белом аутфите. Ее наряд состоял из черного верха с вырезом «лодочка» и светлой макси-юбки. Королева собрала свои каштановые волосы в низкий пучок и сделала макияж. Из украшений в этот день на ней были серьги-висюльки с камнями, цепочка на шее и крупная брошь на груди. Король Фредерик X был в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком-бабочкой.

"Моменты сегодняшнего ужина Государственного совета во дворце Фридриха VIII в Амалиенборге.

Прежде чем королевская чета и гости прошли к столу в Столовом зале, Их Величества приветствовали правительство и секретаря кабинета министров в зале аудиенций", – гласит подпись под серией фотографий, опубликованных в аккаунте датской королевской семьи.

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Ранее мы показывали фото королевской четы с другого торжественного мероприятия, когда они организовали ужин, на котором присутствовали представители Вооруженных сил, ВВС и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

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