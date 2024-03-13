В элегантном аутфите и с укладкой: королева Сильвия с мужем-королем посетила Мексику

Король Карл Густав и его супруга королева Сильвия побывали в здании Сената Мексики в Мехико. Королевскую чету приветствовал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Сильвия и Карл Густав отправились в страну с трехдневным государственным визитом вместе с премьер-министром Йоханом Форсселлом и делегацией из примерно 35 шведских компаний.

80-летняя королева Сильвия приехала на встречу в платье цвета слоновой кости и жакете с бирюзово-золотым рисунком. В ушах у Ее Величества были серьги с аквамаринами, на шее жемчужное колье и тонкая золотая цепочка с подвеской, часы и несколько золотых браслетов было у нее на запястье.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Сильвия сделала свою фирменную укладку, красивый макияж и маникюр, а под мышкой держала бежевый клатч. Обула Ее Величество туфли на маленьких каблуках. Ее муж король Карл Густав надел темно-серый костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Королева Сильвияи король Карл Густав / Фото: Getty Images

Напомним, вчера в Швеции старшая дочь королевской четы – кронпринцесса Виктория – отмечала именины. Вместе со своей семьей Виктория появилась на торжественном мероприятии во дворце.

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