В элегантном аутфите: королева Летиция посетила встречу и рассказала о самочувствии мужа Филиппа

В элегантном аутфите: королева Летиция посетила встречу и рассказала о самочувствии мужа Филиппа

Испанская королева Летиция хорошо себя чувствует и не заразилась COVID-19 от своего мужа короля Филиппа VI.

Сегодня королева-консорт присутствовала на аудиенции во дворце Сарсуэла, в Мадриде. На встречу Летиция пришла в насыщенно красном аутифте, состоявшем из трикотажной кофты с золотыми кнопками на рукавах и брюк-кюлотов, дополнив образ лаковыми туфлями-лодочками чуть темнее по тону.

Королева Летиция / Getty Images

Королева была в новых серьгах в виде серебристых звезд, обязательно в защитной маске и с распущенными волосами.

На прошлой неделе во время посещения больницы Киронсалуд в Посуэло-де-Аларкон Летиция рассказала, что ее супруг Филипп чувствует себя "очень хорошо" после положительного результата теста на COVID-19.

Королева Летиция / Getty Images

В тот день супруга монарха появилась на публике в платье миди с мелким цветочным принтом от испанского бренда Massimo Dutti. Наряд был дополнен бантом на шее и горчичными туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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