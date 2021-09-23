В элегантном белом костюме: герцогиня Кембриджская посетила Национальную портретную галерею

Герцогиня продолжает вдохновлять британцев своими инициативами и проектами.

В начале пандемии герцогиня Кембриджская Кэтрин запустила специальный фотопроект, целью которого было запечатлеть жизнь в Великобритании в это неспокойное время. Проект, названный Hold Still, был частью сотрудничества с Национальной портретной галереей, покровительницей которой Кейт является.

С самого начала запуска этого проекта Кейт, которая сама увлекается фотографией, всячески его поддерживала, но только сейчас герцогиня смогла собрать тех, кто помогал ей в его реализации. Прием был организован в Национальной портретной галерее в Сент-Джеймсском дворце.

В их официальном с принцем Уильямом Instagram Кейт поделилась несколькими фото и публикацией, в которой поблагодарила всех участников Hold Still.

Для мероприятия она надела невероятно красивый костюм молочного цвета от бренда Self Portrait, который состоял из твидового жакета с поясом и плиссированной юбки с кружевным подолом. Волосы герцогини были уложены в аккуратный высокий хвост.

Это уже второе мероприятие герцогини на этой неделе. Во вторник жена принца Уильяма прибыла в Озерный край на северо-запад Англии, чтобы поддержать свою инициативу о преимуществах проведения времени на природе, а также встретилась с "детьми Уиндермира", которые пережили Холокост.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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