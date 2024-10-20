В элегантном белом жакете: Елена Зеленская вместе с другими первыми леди украсила обложку глянца

Елена Зеленская со своими коллегами снялась в фотосессии для украинского журнала.

Елена Зеленская и еще 8 первых леди и джентльменов украсили обложку глянца "ELLE Украина".

На обложке предстали семь жен (Диана Науседене, Тамара Вучич, Сюзанн Иннес-Стубб, Лукресия Пейнадо, Россана

Брисеньо, Серье Карис) и два мужа лидеров государств и правительств (муж премьер-министра Дании Бо Тенгберг и первый джентельмен Алеш Мусар), которые были почетными гостями IV Саммита первых леди и джентльменов.

"Темой нынешнего Саммита, который состоялся в Киеве в сентябре, была безопасность детей. И хотя война продолжается и остается самой болью для украинцев, Украина сконцентрирована не только на себе, а ищет новые решения для преодоления глобальных угроз", — отметила Зеленская в своем помте в Instagram.

Первые леди и джентельмены рассказали в интервью журналу о важности таких инициатив, как глобальная платформа Саммита первых леди и джентльменов, о том, как общими усилиями можно преодолевать вызовы, угрожающие благосостоянию всего мира, и свои личные миссии.

Во время съемки Елена Зленская продемонстрировала красивый образ в элегантном белом жакете с белым ремешком и пряжкой. Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская встретилась в Киеве с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас. Она предстала в деловом черном брючном костюме с изысканной черной деталью-листом.

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