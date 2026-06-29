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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

В элегантном белом жакете и солнцезащитных очках: Елена Зеленская приняла участие в торжественных мероприятиях

Первая леди в черно-белом наряде появилась на мероприятиях.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию Конституции Украины.

В этот день первая леди появилась в элегантном белом жакете с контрастными черными пуговицами, черной флористической аппликацией-брошью и белым шнурком-поясом на талии. Верх она скомбинировала с чеными широкими брюками. На ногах у нее были черные туфли.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в элегантный низкий пучок с выпущенными прядями спереди, нанесла макияж с бежевой помадой, украсила уши золотыми серьгами с черными камнями и дополнила образ черными солнцезащитными очками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белой блузке с черным бантом приняла участие в онлайн-мероприятии.

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Дата публикации
Количество просмотров
253
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