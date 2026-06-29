В элегантном белом жакете и солнцезащитных очках: Елена Зеленская приняла участие в торжественных мероприятиях

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию Конституции Украины.

В этот день первая леди появилась в элегантном белом жакете с контрастными черными пуговицами, черной флористической аппликацией-брошью и белым шнурком-поясом на талии. Верх она скомбинировала с чеными широкими брюками. На ногах у нее были черные туфли.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в элегантный низкий пучок с выпущенными прядями спереди, нанесла макияж с бежевой помадой, украсила уши золотыми серьгами с черными камнями и дополнила образ черными солнцезащитными очками.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белой блузке с черным бантом приняла участие в онлайн-мероприятии.

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