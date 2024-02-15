В элегантном черном костюме и серьгах с жасмином: королева Летиция с мужем посетила Барселону

Король и королева Испании на День святого Валентина продолжали исполнять свои королевские обязанности.

Летиция и Филипп VI посетили больницу L'Hospitalet de Llobregat в Барселоне, куда приехали для того, чтобы открыть новое здание.

По этому случаю королева Летиция выбрала очень сдержанный образ в стиле total black, надев брючный костюм от Dries Van Noten, состоящий из узких брюк и жакета с воротником-стойкой и с большими нагрудными карманами. Идеальный лук дополняли массивные золотые серьги с жасмином Carolina Herrera, черная сумка и кожаные слингбэки на невысоких каблуках тоже от Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция сделала идеальную гладкую прическу и достаточно насыщенный макияж. А также не забыла надеть свое любимое золотое кольцо от Coreterno.

Король Филипп VI был в черном классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и красном галстуке с принтом.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Летиция перестала носить каблуки.

Читайте также: