В элегантном черном костюме и серьгах с жасмином: королева Летиция с мужем посетила Барселону

Король и королева Испании на День святого Валентина продолжали исполнять свои королевские обязанности.
Летиция и Филипп VI посетили больницу L'Hospitalet de Llobregat в Барселоне, куда приехали для того, чтобы открыть новое здание.
По этому случаю королева Летиция выбрала очень сдержанный образ в стиле total black, надев брючный костюм от Dries Van Noten, состоящий из узких брюк и жакета с воротником-стойкой и с большими нагрудными карманами. Идеальный лук дополняли массивные золотые серьги с жасмином Carolina Herrera, черная сумка и кожаные слингбэки на невысоких каблуках тоже от Carolina Herrera.
Летиция сделала идеальную гладкую прическу и достаточно насыщенный макияж. А также не забыла надеть свое любимое золотое кольцо от Coreterno.
Король Филипп VI был в черном классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и красном галстуке с принтом.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Летиция перестала носить каблуки.
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