В элегантном черном костюме: королева Камилла посетила приют для женщин

Королева Камилла уже давно выступает в защиту женщин, страдающих от домашнего насилия, и призвала предоставить больше приютов в Великобритании.

Ее Величество встретилась с директором Ашианы Шаминдером Убхи во время посещения женского приюта Ashiana вчера в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева посетила приют, которым управляет сеть Ashiana Network, которая поддерживает женщин Ближнего Востока, Турции и Южной Азии, спасающихся от таких травм, как домашнее и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительный контроль, насилие на почве чести и финансовые злоупотребления, пишет express.

Она поговорила с четырьмя нынешними и бывшими обитателями приюта и узнала все об их личном опыте, при этом имена женщин не были названы в целях их собственной безопасности. Одна женщина расплакалась, объясняя, как тяжело ей было быть в разлуке с дочерью в течение многих лет, а Камилла слушала и успокаивала ее.

Директор приюта Шаминдер Убхи поблагодарила королеву за визит и за помощь в повышении осведомленности об организации во всем мире.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла была в черном костюме в тонкую полоску, с жемчужными серьгами в ушах, надела часы на черном кожаном ремешке на запястье и несколько своих любимых браслетов. У нее была фирменная укладка и легкий макияж на лице.

А на днях королева организовала прием для детей в Кларенс-хаусе, где они все вместе наряжали рождественскую елку.

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