В элегантном черном луке: королева Мэри на ужине в королевском дворце

Королева Мэри и король Фредерик X вместе с королевой Маргрете II присутствовали на ужине для офицеров Королевского датского флота.

52-летняя королева Мэри прибыла на торжество в приталенном черном платье длиной до пола под укороченным свободным армейским жакетом с золотыми эполетами и неожиданным дополнением — целым рядом редко встречающихся военных медалей. Мэри собрала волосы в прическу и сделала макияж с акцентом на глаза.

Король Фредерик и его супруга главенствовали на мероприятии во дворце Фредерика VIII. Почетные обеды такого рода проводятся ежегодно поочередно между армией, флотом, а также обороной, военно-воздушными силами и Управлением по чрезвычайным ситуациям.

Королева Мэри, король Фредерик X и королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Королева Маргрете II прибыла на вечер в черном топе с кружевной отделкой и в синей макси-юбке. Она была с жемчужными серьгами-всиюльками и с красной помадой на губах.

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