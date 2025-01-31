В элегантном черном луке: королева Мэри на ужине в королевском дворце

Королева Мэри и король Фредерик X вместе с королевой Маргрете II присутствовали на ужине для офицеров Королевского датского флота.
52-летняя королева Мэри прибыла на торжество в приталенном черном платье длиной до пола под укороченным свободным армейским жакетом с золотыми эполетами и неожиданным дополнением — целым рядом редко встречающихся военных медалей. Мэри собрала волосы в прическу и сделала макияж с акцентом на глаза.
Король Фредерик и его супруга главенствовали на мероприятии во дворце Фредерика VIII. Почетные обеды такого рода проводятся ежегодно поочередно между армией, флотом, а также обороной, военно-воздушными силами и Управлением по чрезвычайным ситуациям.
Королева Маргрете II прибыла на вечер в черном топе с кружевной отделкой и в синей макси-юбке. Она была с жемчужными серьгами-всиюльками и с красной помадой на губах.
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