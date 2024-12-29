В элегантном черном пальто и с белым шарфом: королева Сильвия посетила собор

Королевская чета Швеции посетила национальную панихиду по жертвам землетрясения и цунами в Индийском океане.
Король Карл XVI Густав и королева Сильвия прибыли в Уппсальский собор в Уппсале. Королева Сильвия, которой на днях исполнился 81 год, была одета в лаконичное черное пальто и туфли-лодочки на невысоких каблуках. На шее у Ее Величества был белый шарф, а на голове черная миниатюрная шляпа.
Сильвия сделала красивую укладку, надела жемчужные серьги и сделала макияж, немного подчеркнув глаза и губы. Также у Сильвии был маникюр, а на пальцах много разных колец.
Ее муж король Карл Густав облачился в черное пальто, белую рубашку, черный галстук в мелкий принт и шляпу.
Ранее, напомним, мы показывали, как королева Сильвия вместе со своими внуками украшала елки во дворце. Милыми фотографиями поделились в Instagram шведской королевской семьи.
Читайте также:
- В стильном костюме цвета бордо: 80-летняя королева Сильвия приехала в Германию
- В черном костюме и с ниткой жемчуга на шее: королева Сильвия с королем Карлом Густавом приехала в собор
- В коротком жакете и жемчугах: королева Сильвия приехала на деловую встречу в Берлин