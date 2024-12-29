В элегантном черном пальто и с белым шарфом: королева Сильвия посетила собор

Королевская чета Швеции посетила национальную панихиду по жертвам землетрясения и цунами в Индийском океане.

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия прибыли в Уппсальский собор в Уппсале. Королева Сильвия, которой на днях исполнился 81 год, была одета в лаконичное черное пальто и туфли-лодочки на невысоких каблуках. На шее у Ее Величества был белый шарф, а на голове черная миниатюрная шляпа.

Сильвия сделала красивую укладку, надела жемчужные серьги и сделала макияж, немного подчеркнув глаза и губы. Также у Сильвии был маникюр, а на пальцах много разных колец.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Ее муж король Карл Густав облачился в черное пальто, белую рубашку, черный галстук в мелкий принт и шляпу.

Ранее, напомним, мы показывали, как королева Сильвия вместе со своими внуками украшала елки во дворце. Милыми фотографиями поделились в Instagram шведской королевской семьи.

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