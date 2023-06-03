В элегантном черном платье от Dior и с красивой прической: королева Рания на свадьбе своего сына

На днях состоялась свадьба старшего сына королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II – наследного принца Хусейна. Он женился на дочери бизнесмена из Саудовской Аравии – Раджви Аль-Саиф.

Роскошная свадебная церемония состоялась во дворце Захран в Аммане.

Мать жениха – королева Рания – выбрала для торжественного события элегантное кутюрное черное платье от Модного дома Dior, которое на манжетах и воротнике было расшито золотыми и серебряными нитями, а также украшено жемчугом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную и хрупкую фигуру королевы.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Getty Images

Свой аутфит она дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и светлым клатчем с вышивкой Dior.

Рании сделали красивую прическу, выпустив спереди прядь волос, которую уложили в локон, и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были элегантные золотые серьги. Молочный маникюр завершил лук Рании.

Абдалла II был одет в классический черный костюм, белую рубашку, красный галстук с синим принтом и черные туфли.

Напомним, 29-летняя Раджва Аль-Саиф работала архитектором в США. После свадьбы она получила титул принцессы. Свадьба состоялась почти через год после помолвки, о которой пара сообщила в августе прошлого года.

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