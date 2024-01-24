В элегантном комбинезоне и на низких каблуках: королева Летиция приехала на ярмарку

Королева Испании Летиция посетила туристическую ярмарку FITUR 2024 в Ifema 24 января 2024 года в Мадриде.

На открытие Международной туристической ярмарки королева Летиция приехала в практичном образе – черно-белом брючном комбинезоне от Терезы Хельбиг, в котором мы видели ее ранее во время официальной поездки в Хорватию в ноябре 2022 года. Черный комбинезон дополнен сверху белой частью с рюшами на груди и маленькими черными пуговицами, а также белыми манжетами, а нижнюю его часть продолжают брюки-кюлоты. Талию Летиция подчеркнула широким кожаным поясом от Boss и туфлями на невысоких каблуках от Pinkchic guagua.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевский образ был дополнен бриллиантовыми серьгами каплевидной формы и кольцом Coreterno, которое уже год служит верным спутником Летиции. Супруга монарха распустила длинные волосы и сделала красивый макияж.

Король Филипп VI надел светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и дополнил образ красным галстуком в принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассматривали более яркий лук королевы Летиции в ягодном костюме, в нем Ее Величество приехала на выставку в Лериде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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