В элегантном костюме и белой рубашке: принц Гарри блистал на красной дорожке в Нью-Йорке

Принц Гарри / © Getty Images

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Гарри неожиданно появился на красной дорожке церемонии включения в список 100 самых влиятельных людей в спорте по версии журнала TIME, но, его супруга Меган Маркл, к сожалению, не составила ему компанию.

На красной дорожке, где герцог позировал в элегантном классическом костюме, белой рубашке и без галстука, он в шутку сказал фотографам, что они самые «вежливые» фотографы, которых он когда-либо встречал.

Принц Гарри / © Getty Images

Его появление состоялось спустя несколько дней после воссоединения с отцом, королем Чарльзом, и мачехой, королевой Камиллой, в Хайгроув-Хаусе. На встрече также присутствовали Меган и их двое детей — принц Арчи и принцесса Лилибет.

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Принц Гарри / © Associated Press

Перед мероприятием в четверг журнал TIME отметил вклад Гарри в организацию Игр Invictus. Эти игры — соревнования по адаптивным видам спорта для военнослужащих и ветеранов со всего мира. Гарри, ветеран, прослуживший десять лет в британской армии, вдохновился на создание этих игр после посещения Игр воинов Олимпийского комитета США в 2013 году.

Принц Гарри / © Associated Press

Первые Игры Invictus состоялись в Лондоне в 2014 году, а затем прошли в Орландо (2016), Торонто (2017), Сиднее (2018), Гааге (2020, но были отложены из-за пандемии коронавируса), Дюссельдорфе (2023) и Ванкувере-Уистлере (2025). Игры 2027 года пройдут в Бирмингеме, в Англии и ожидается, что Гарри приедет на них с Меган Маркл.

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