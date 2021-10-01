В элегантном костюме и без Камиллы: принц Чарльз посетил ботанический сад

На днях принц Уэльский побывал в Королевском ботаническом саду в Ричмонде.

Принц Чарльз и президент Али Бонго Ондимба встретились в Королевском ботаническом саду Кью с ботаниками, которые помогли заново открыть разновидности кофе, устойчивые к изменению климата, потенциально защищая средства к существованию 100 миллионов фермеров, выращивающих кофе во всем мире, а также защищая лесное хозяйство.

Услышав, что другие виды растений, такие как бананы, находятся под угрозой из-за болезней и изменения климата, наследник престола призвал уделять больше внимания "критическому" биоразнообразию.

Принц Чарльз / Getty Images

"Это ужасная проблема, не так ли, что мы сделали себя такими уязвимыми за последние 60, 70 лет, сократив все до двух-трех видов или даже двух подобных. Поэтому мы гораздо более уязвимы для болезней. И поэтому биоразнообразие, регенерация так важны, не так ли?" - сказал во время этой встречи принц Уэльский, пишет Hello!. Одет принц был в синий полосатый костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Принц Чарльз / Getty Images

Это не первая подобная встреча, известно, что через месяц принц Чарльз снова вернется в ботанический сад, чтобы пообщаться высшим руководством Charles's Sustainable Markets Initiative, чтобы негласно взглянуть на некоторые из важнейших работ Кью в области биоразнообразия и на то, как они могут быть связаны с бизнесом.

В этом визите Его Высочество не сопровождала супруга Камилла. Впрочем, вместе они появились на премьере новой части "бондианы" в Королевской Альберт-Холле в Лондоне, а им компанию составили принц Уильям с супругой Кэтрин.

Герцогиня Кейт и принц Уильям и принц Чарльз с Камиллой на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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