В элегантном костюме и без Камиллы: принц Чарльз посетил ботанический сад

На днях принц Уэльский побывал в Королевском ботаническом саду в Ричмонде.
Принц Чарльз и президент Али Бонго Ондимба встретились в Королевском ботаническом саду Кью с ботаниками, которые помогли заново открыть разновидности кофе, устойчивые к изменению климата, потенциально защищая средства к существованию 100 миллионов фермеров, выращивающих кофе во всем мире, а также защищая лесное хозяйство.
Услышав, что другие виды растений, такие как бананы, находятся под угрозой из-за болезней и изменения климата, наследник престола призвал уделять больше внимания "критическому" биоразнообразию.
"Это ужасная проблема, не так ли, что мы сделали себя такими уязвимыми за последние 60, 70 лет, сократив все до двух-трех видов или даже двух подобных. Поэтому мы гораздо более уязвимы для болезней. И поэтому биоразнообразие, регенерация так важны, не так ли?" - сказал во время этой встречи принц Уэльский, пишет Hello!. Одет принц был в синий полосатый костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Это не первая подобная встреча, известно, что через месяц принц Чарльз снова вернется в ботанический сад, чтобы пообщаться высшим руководством Charles's Sustainable Markets Initiative, чтобы негласно взглянуть на некоторые из важнейших работ Кью в области биоразнообразия и на то, как они могут быть связаны с бизнесом.
В этом визите Его Высочество не сопровождала супруга Камилла. Впрочем, вместе они появились на премьере новой части "бондианы" в Королевской Альберт-Холле в Лондоне, а им компанию составили принц Уильям с супругой Кэтрин.
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